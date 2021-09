Nazionali Milan, in otto oggi in campo: tutti gli impegni

Diversi calciatori del Milan scenderanno in campo nella giornata odierna per disputare le rispettive gare delle proprie Nazionali

Nuovo giorno, nuove gare delle Nazionali. Una sosta lunga quella che sta permettendo alle varie Federazioni di scendere in campo per i rispettivi impegni. La Serie A tornerà in questo weekend, ed il nostro Milan sarà impegnato domenica 12 alle ore 18 contro la Lazio di Maurizio Sarri per una sfida già di vertice.

La squadra di Stefano Pioli sta continuando ad allenarsi a Milanello. Ibrahimovic e Kessie sono ormai recuperati e pronti già per la sfida con i biancocelesti. Ma all’appello mancano diversi giocatori che in questi giorni sono, appunto, impegnati con le proprie Nazionali.

Milan, otto calciatori impegnati con le Nazionali oggi

Saranno addirittura otto i calciatori del Milan che oggi scenderanno in campo per aiutare le proprie Nazionali a raggiungere i rispettivi obiettivi. Tra qualificazioni al Mondiale in Qatar del 2022 a quelle per l’Europeo U21 del 2023, andiamo a vedere nel dettaglio i rossoneri impegnati nella giornata odierna: