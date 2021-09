Italia-Lituania, Calabria può partite titolare

Stasera il terzino rossonero Davide Calabria potrebbe partire dal primo minuto nella sfida di Qualificazione Mondiale tra Italia e Lituania

Questa sera la Nazionale Italiana di Roberto Mancini, campione d’Europa in carica, scenderà in campo a Reggio Emilia nella terza ed ultima gara di questo periodo valida per le Qualificazioni al Mondiale in Qatar nel 2022. Gli azzurri affronteranno la Lituania.

L’Italia non viene da un periodo brillantissimo: nelle ultime due partite contro Bulgaria e Svizzera sono arrivati due pareggi che hanno complicato leggermente la cavalcata verso il Mondiale. Adesso serve assolutamente una vittoria contro la Lituania per rimettere le cose in chiaro.

Italia rimaneggiata questa sera: Calabria dall’inizio?

Roberto Mancini dovrà rivedere la formazione che scenderà in campo, che sarà sicuramente molto diversa dalle ultime schierate. La causa? I forfait di diversi calciatori che hanno lasciato in anticipo per vari problemi il ritiro a Coverciano e sono rientrati in anticipo nei rispettivi club.

E’ rimasto però in gruppo Davide Calabria, che potrebbe scendere in campo dal primo minuto. Mancini non ha ancora deciso per quanto riguarda il ballottaggio Calabria-Di Lorenzo, con il secondo in leggero vantaggio. Il terzino del Napoli però arriva dalla gara interamente disputata contro la Svizzera, per cui non escludiamo assolutamente che il tecnico degli Azzurri possa decidere di mandare in campo il nostro difensore nonché capitano in queste prime due giornate di campionato.