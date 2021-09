Sarri, i numeri contro il Milan: solo una sconfitta

Non positivi i precedenti del Milan contro le squadre allenate da Maurizio Sarri, che domenica torna a San Siro da tecnico della Lazio

Dopo una lunga sosta delle Nazionali e sole due giornate di campionato disputate, la Serie A sta per tornare. Il Milan affronterà al rientro la Lazio di Maurizio Sarri, precisamente domenica 12 alle ore 18 allo stadio San Siro. I biancocelesti, proprio come i rossoneri, sono al comando della graduatoria con 6 punti in 2 partite, frutto di 9 reti segnate e 2 subite.

Una partenza niente male per i laziali. Anche il Milan ha fatto due su due in questo avvio di stagione, battendo Sampdoria all’esordio e poi il Cagliari. Con un Giroud alle prese col Covid ed ancora in dubbio per la sfida, si prepara a tornare in campo dal primo minuto Zlatan Ibrahimovic che ha recuperato pienamente dall’infortunio al ginocchio. Vedremo anche come si comporterà Franck Kessie e come reagiranno i tifosi dopo i tanti tira e molla per quanto riguarda il suo rinnovo di contratto.

Milan, attento a Sarri: i numeri sono dalla sua parte

Ma fra le tante questioni extracalcistiche il Milan deve focalizzarsi sul campo ed in particolare sull’imminente sfida alla Lazio. I rossoneri sono attesi da un tour de force, perché dopo la Lazio c’è subito il Liverpool e poi si fa a Torino per il big match contro la Juventus.

I precedenti con le squadre allenate da Maurizio Sarri sono quasi interamente a favore del tecnico toscano: 5 vittorie per Sarri, 4 pareggi ed una sola sconfitta contro il Milan. Sappiamo che si tratta di un allenatore molto attento ai dettagli nel preparare al meglio ogni partita, e la squadra di Stefano Pioli dovrà concentrarsi su ogni minimo particolare se vorrà portarsi a casa l’intera posta in palio. Le formazioni allenate da Sarri sono sempre difficili da affrontare e anche questa Lazio lo è: servirà una grande prova per far tornare a sognare il pubblico presente a San Siro.