Lazio, non solo Immobile: recuperato un altro giocatore

Il punto sulle condizioni della squadra biancoceleste di Maurizio Sarri in vista del big match contro il Milan di domenica a San Siro

La sosta per le gare delle Nazionali sta per terminare e si avvicina sempre più il ritorno della Serie A. Il Milan affronterà la Lazio in una gara già di alta classifica e che può dire molto sulle ambizioni stagionali delle due squadre. Pioli contro Sarri: addosso gli occhi di tutta l’Italia.

In casa Milan resta in dubbio la presenza o meno di Olivier Giroud: se l’attaccante dovesse negativizzarsi dal Covid 19 Pioli potrebbe convocarlo. Saranno a disposizione sicuramente Ibrahimovic e Kessie. Lo svedese ha recuperato dal problema al ginocchio e non si esclude che possa partire dal primo minuto: Rebic e Leao restano comunque valide lotta per una maglia da titolare.

Lazio, Luiz Felipe a disposizione. Le ultime su Immobile

Contro il Milan ci sarà sicuramente il difensore centrale Luiz Felipe. Il brasiliano aveva saltato l’ultima gara in campionato contro lo Spezia per un problema al polpaccio. In particolare, Felipe soffriva di un affaticamento muscolare. Adesso è tornato a disposizione di Sarri e punta subito ad ottenere una maglia da titolare contro i rossoneri.

Da valutare invece la situazione concernente Ciro Immobile. L’attaccante napoletano è tornato a Formello in anticipo dal ritiro della Nazionale a Coverciano per un risentimento muscolare. Immobile dunque salterà la gara di questa sera degli Azzurri contro la Lituania. C’è un po’ di preoccupazione tra i tifosi laziali, ma non dovrebbero esserci problemi per vederlo in campo nella sfida contro il Milan.