Liverpool, un big si fa male in Nazionale: Milan a rischio?

I tifosi dei reds sono in pensiero: il giocatore ha sentito dolore al termine della sua partita con la Nazionale

Ansia e preoccupazione in casa Liverpool. Un calciatore imprescindibile per Jurgen Klopp ha accusato un dolore fisico al termine della sua gara con la Nazionale, valida per le Qualificazioni al Mondiale in Qatar previsto per il 2022.

Il Liverpool sarà la prima avversaria del Milan in Champions League. Ritorno col botto nella competizione europea per i rossoneri di Stefano Pioli, che cominceranno il loro cammino proprio da Anfield. E farlo senza il pupillo di Klopp non sarebbe male, ma dall’Inghilterra filtra ottimismo per il recupero del giocatore.

Liverpool, problema per il difensore: i dettagli

Al termine della sfida tra Olanda e Turchia, Virgil Van Dijk ha accusato un forte dolore alla caviglia. Subito tanta preoccupazione per il Liverpool, impegnato in Champions la prossima settimana contro il Milan. Van Dijk è una pedina fondamentale per lo scacchiere tattico di Klopp, oltre che un beniamino della tifoseria.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, si tratterebbe solamente di una forte botta subita dal difensore olandese. Per questo motivo non dovrebbero esserci problemi per l’allenatore tedesco a schierarlo contro i rossoneri. Tutto dipenderà da come si sentirà Van Dijk al rientro in gruppo e se avvertirà ancora fastidio alla caviglia contusa.