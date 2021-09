Via Kessie, il giornalista: “Non solo Adli, arriva un altro”

Carlo Pellegatti ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessie. I due calciatori sono pronti a tornare in campo con la maglia del Milan

Nel consueto appuntamento sul proprio canale YouTube, Carlo Pellegatti è tornato a parlare di Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano ieri è tornato a disposizione, allenandosi in gruppo. Tiene banco la questione rinnovo, sempre più complicato. Un rinnovo però che non deve distrarre, né l’ex Atalanta né il Milan

“Ha due belle notizie – esordisce il giornalista -, Kessie giocherà probabilmente dal primo minuto. Per me è una bella notizia perché con lui il Milan è più forte. In campo Franck dimentica il contratto e lo dimentico anch’io.

Vi pare che Kessie possa tira dietro la gamba con Giroud, Ibra e Kjaer, in campo, che lo guardano? Io sono molto tranquillo sulle sue prestazioni e serietà professionale. Se non firma è un problema che poi mi porrò. Non sono d’accordo con chi lo metterebbe in panchina. Battiamo la Lazio con Kessie, se il Milan è così bravo, e poi vedremo”.

Idee chiare per il Milan

Caccia al sostituto – “Prenderà un altro calciatore se andrà via Kessie, non sarà certo Adli ma un calciatore con caratteristiche alla Kessie”.

Torna Ibrahimovic – “La seconda bella notizia è che torna Ibra, probabilmente dal primo minuto. Lo svedese è pronto per giocare, è chiaro che non abbia la partita ma sa gestirsi”.