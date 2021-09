Milan, lavoro verso la Lazio: attesa per Krunic

Il Milan è tornato a lavorare questa mattina a Milanello. Hanno continuato a lavoro in gruppo sia Zlatan Ibrahimovic che Franck Kessie

E’ iniziata ieri la settimana che riporta il Milan in campo. I rossoneri sono tornati ad allenarsi. In attesa che tornino tutti i Nazionali, Stefano Pioli ha potuto comunque lavorare con tanti elementi della rosa.

Non arrivano particolari novità da Milanello e questa è certamente un’ottima notizia. Zlatan Ibrahimovic, questa mattina, si è allenato regolarmente in gruppo al pari di Franck Kessie. I due calciatori stanno mettendo benzina nelle gambe per essere pronti per la partita contro la Lazio, in programma domenica sera alle ore 18.00, a San Siro.

Dovrebbe essere Ante Rebic il nove contro i biancocelesti ma escludere la possibilità di vedere lo svedese in campo fin dal primo minuto sarebbe davvero un errore. Quasi certo, invece, l’utilizzo dall’inzio di Franck Kessie.

Saranno giorni caldi perché Pioli è consapevole che fare bene contro Lazio, Liverpool e Juventus, significherebbe dare un’iniezione di fiducia importantissima a tutto il gruppo per la stagione.

Attesa per Giroud e Krunic

L’augurio è chiaramente avere tutto il gruppo a disposizione. L’unico indisponibile, al momento sarebbe, Olivier Giroud. Il francese, risultato positivo al Covid-19, è in attesa di un tampone negativo per ritorna in campo. Il giocatore sta bene e spera di esserci almeno contro il Liverpool. Si attendono novità, già in giornata, in merito alle condizioni di Rade Krunic.

Per gli altri nazionali, che hanno giocato ieri, come Tonali, Bennacer, Simon Kjaer e Theo Hernandez, non si registrano, al momento dei problemi. Attenzioni puntate, dunque, sul bosniaco, pedina importante di Pioli, in questo inizio di stagione.