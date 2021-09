ML – Milan, Pioli in visita al settore giovanile: “Importante rafforzare il legame”

Il tecnico dei rossoneri, nella giornata di oggi, ha dedicato delle attenzioni anche ai giovani ragazzi rossoneri andando in visita al Vismara.

Non solo la prima squadra. Nel corso di questo pomeriggio l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, nonostante gli imminenti impegni di campionato e Champions, ha fatto visita al settore giovanile rossonero recandosi al Centro Sportivo Vismara insieme al suo staff. Questa è la prova della sintonia fra le varie parti, facilmente riscontrabile nel mondo rossonero in questo momento. Il tecnico è stato accolto dal responsabile del settore giovanile Angelo Carbone e si è fermato per circa due ore nella struttura. Al termine dell’incontro Pioli ha salutato e incitato tutte le squadre impegnate sui campi per l’allenamento.

Le parole del tecnico lasciano intendere che quella di oggi non sarà la sua unica visita quest’anno: “E’ importante che ci sia un continuo scambio di esperienze e idee per rafforzare il legame tra le diverse componenti della grande famiglia rossonera“. Una bella giornata quindi anche per i giovani talenti rossoneri che oggi hanno goduto delle attenzioni dell’allenatore della prima squadra e avranno sentito quindi ancora maggiori motivazioni.