Saelemaekers archivia la nazionale: “Ora testa al Milan”

L’esterno rossonero, protagonista con il suo Belgio, ha espresso tutta la sua felicità in un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Alexis Saelemaekers si sta godendo questo bel momento dal punto di vista personale. L’esterno del Milan è stato decisamente protagonista con la nazionale belga, trovando un gol e un assist nei match di questa settimana. Dopo la rete del 3-0 messa a segno contro la Repubblica Ceca, nella giornata di ieri ha è stato suo il passaggio che ha mandato in gol il nuovo acquisto del Torino, Dennis Praet. Il numero 56 del Diavolo ha espresso tutta la sua soddisfazione in un post sul suo profilo Intagram. Nella didascalia il classe 1999 si è detto però già concentrato per le prossime sfide con i rossoneri: “Grande vittoria ieri sera a Kazan. Nove su nove: missione compiuta. Ora ci si concentra di nuovo sul Milan!“.

Il rossonero è considerato un giocatore chiave da Stefano Pioli, che gli ha affidato le chiavi della fascia destra a centrocampo. La sua presenza garantisce equilibrio alla squadra, ma non toglie pericolosità alla fase offensiva. Per Saelemaekers è ora di prendersi il Milan.