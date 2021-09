Milan, Giroud è risultato negativo all’ultimo tampone

Il club rossonero comunica che l’attaccante francese è guarito dal virus. Domani le visite di rito: difficile vederlo in campo già con la Lazio.

Buone notizie per il Milan. nell’ultimo controllo il centravanti rossonero Olivier Giroud è risultato negativo al Covid. Il francese era risultato positivo ad un tampone molecolare effettuato a domicilio il 2 settembre, subito dopo la grande prestazione contro il Cagliari, ed è sempre stato asintomatico. I tempi rimangono comunque molto ristretti per vederlo in campo già da domenica in campionato contro la Lazio.

Rimane comunque una piccola speranza per il giocatore che domani sosterrà gli ultimi controlli di rito prima di tornare ad allenarsi con i compagni. Questo il comunicato del club rossonero: “AC Milan comunica che Olivier Giroud è risultato negativo al Covid-19. Il calciatore, domani, verrà sottoposto allo screening medico previsto dal protocollo federale per la ripresa dell’attività sportiva”.