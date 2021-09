Milan, in vendita i biglietti per la trasferta di Champions con il Liverpool

Il club rossonero ha reso noti tempi e modalità della vendita dei tagliandi per la trasferta contro i Reds del 15 settembre.

Oltre alla ripresa del campionato, per i rossoneri si avvicina anche l’esordio in Champions League. Fra cinque giorni infatti la squadra di Pioli è attesa dal Liverpool di Klopp, prima avversaria del girone per il Diavolo. Il Milan ha reso noto che i biglietti per il settore Ospiti per la sfida ad Anfield contro i Reds del prossimo 15 settembre saranno in vendita su Vivaticket.com soltanto nella giornata di lunedì 13 settembre.

“L’acquisto dei tagliandi, al costo di 57 euro cadauno, è riservato ai titolari di carta Cuore Rossonero e i biglietti non possono essere ceduti ad altri utilizzatori. A seguito dell’acquisto online sarà emessa una ricevuta in formato PDF che dovrà essere esibita al collection point a Liverpool per ritirare il biglietto di accesso allo stadio. Tempi e modalità del ritiro dei biglietti saranno indicati sulla ricevuta stessa. Per il ritiro dei biglietti dovrà essere esibito un documento di identità”.