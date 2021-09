Milan-Lazio, Pedro: “Gara tosta. Il Milan è molto aggressivo”

L’attaccante dei biancocelesti, prossimo avversario del Milan, commenta le qualità dei rossoneri e si aspetta un match tosto.

Parla un altro protagonista del big match di domenica tra Milan e Lazio, in programma alle ore 18:00. Si tratta dell’attaccante dei biancocelesti, Pedro, che ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio e ha commentato anche l’imminente sfida contro il Milan. Queste le parole dello spagnolo sulla squadra rossonera: “Domenica sarà una partita difficile. Il Milan è molto aggressivo e ha grandi giocatori. Per noi sarà una buona opportunità per fare qualcosa di buono”.

L’ex Barca ha parlato anche del suo arrivo in Italia e dei suo obiettivi: “La voglia di vincere è sempre tanta. Quando vinci tanto vuoi trionfare anche in altri Paesi e con altre squadre. Sono contento che sia tornato il pubblico, giocare senza i tifosi non ha senso. So dove possiamo arrivare: il potenziale è alto ma vediamo come va. Ora dobbiamo pensare soltanto al Milan“. Contro il Milan Pedro dovrebbe figurare tra i titolari, nel tridente con Felipe Anderson e Immobile, a meno che Sarri non gli preferisca il nuovo arrivato Zaccagni.