Donnarumma titolare, sfida il Clermont

Dopo le tante polemiche, per le panchine al Psg, Gianluigi Donnarumma giocherà finalmente titolare con la maglia dei francesi: sfiderà alle 17.00 il Clermont

Calcio d’inizio alle 17.00 per Psg-Clermont. Il club capitolino si appresta a scendere in campo, per la prima volta, con Gianluigi Donnarumma tra i pali. L’estremo difensore italiano sarà così titolare dopo le tanti voci delle ultime settimane per le panchine fatte.

L’ex Milan, che indosserà la maglia numero 50, avrà davanti a se Diallo, Kimpembe, Marquinhos e Hakimi. A centrocampo Herrera, Danilo e Gueye. In avanti spazio a Rafinha, Draxler e Mbappe.

Navas a riposo

Difficile dire se Donnarumma abbia guadagnato il ruolo da titolare. Da oggi, infatti, si comincerà a giocare ogni tre giorni e mercoledì il Psg vola in Belgio per affrontare il Club Brugge, per la prima giornata di Champions League. Non va dimenticato, inoltre, che solo qualche ora fa Navas affrontava a San José, con la sua Costa Rica, la Giamaica.