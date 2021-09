Luis Alberto al Milan, Pioli risponde: “Non è un rimpianto”

Le parole del tecnico rossonero su Luis Alberto, centrocampista spagnolo della Lazio accostato spesso e volentieri al Milan

Senza peli sulla lingua in conferenza stampa Stefano Pioli. Con la solita lucidità e pacatezza ha risposto alle domande dei giornalisti in vista della terza gara di campionato contro la Lazio prevista per domani alle 18 allo stadio San Siro.

Durante il corso della conferenza è arrivata anche una domanda sul centrocampista biancoceleste Luis Alberto, che ad inizio stagione aveva avuto dei problemi con la società ed era sul punto di lasciare il club. Su di lui c’è stato anche l’interessamento del Milan, ma alla Lazio non è mai arrivata alcuna offerta concreta.

Le parole di Pioli su Luis Alberto

Alla domanda sul trequartista spagnolo, Stefano Pioli ha risposto così: “Luis Alberto non è assolutamente un rimpianto per noi. Non ho mai fatto una richiesta specifica alla società”. Sicuramente uno con le caratteristiche di Luis Alberto avrebbe fatto comodo al Milan, ma il tecnico rossonero ci teneva a specificare che non ha mai chiesto a Maldini di acquistarlo.

Pioli ritiene la squadra pronta così com’è: “Sono davvero felice del gruppo che sto allenando. Non penso a tutto il resto, l’unica cosa che mi interessa sono i miei giocatori e sono soddisfatto di quello che ho a disposizione”. Domani toccherà a Brahim Diaz sfidare il suo connazionale, con la speranza che il nostro numero dieci ne esca vincitore.