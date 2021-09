Milan Femminile, che spettacolo: 8 gol alla Lazio, Giacinti scatenata

Prestazione spettacolare delle rossonere di Maurizio Ganz, che strapazzano la Lazio. Poker per Valentina Giacinti, nove le reti totali

Un Milan schiacciasassi quello visto quest’oggi a Formello. In casa della Lazio finisce 1-8, con grande protagonista del match la solita Valentina Giacinti sempre più trascinatrice di questa squadra. Tre su tre per le ragazze allenate da Maurizio Ganz, che rimangono salde al primo posto in classifica.

Tredici gol fatti, solo uno subito: sono queste le statistiche di questo avvio di Serie A per il Milan Femminile. Contro una Lazio un po’ spenta le ragazze terribili mandano ko le biancocelesti mettendo a segno addirittura otto reti. Arriva dunque la terza vittoria consecutiva: una grande squadra quella rossonera, ed è per questo che aumenta il rammarico di non aver passato il turno in Women Champions League.

Lazio-Milan 1-8: esordio con gol per la 2002 Serena Cortesi

Una prestazione sontuosa delle rossonere. Giacinti come al solito in gran forma: ma c’è anche spazio per la giovanissima Serena Cortesi, classe 2002, che entra e segna con una punizione perfetta alla sua prima apparizione nel Milan. Esordio con la maglia del diavolo anche per Giorgia Miotto.

La prima marcatura arriva dopo soli cinque giri di lancette grazie a Thomas Lindsey. Poi comincia lo show di Valentina Giacinti che mette a segno tre gol uno dopo l’altro e dopo 45 minuti può già portarsi il pallone a casa. Ad inizio ripresa arriva la doppietta per Lindsey e subito dopo Giacinti, non del tutto soddisfatta, firma il suo poker personale. Al 67′ c’è gioia anche per Vero che dopo due assist sigla anche una marcatura. La Lazio accorcia con Martìn, dopodiché c’è l’ottava rete per il Milan messa a segno da Giulia Cortesi.