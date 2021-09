Milan-Lazio, Pioli annuncia due assenze

Il tecnico rossonero fa il punto della situazione in vista del match di domani contro la Lazio. Ha parlato anche di Kessie e Ibrahimovic

Stefano Pioli, nella conferenza stampa prima di Milan-Lazio, ha parlato tra i tanti argomenti anche dei tanti calciatori in dubbio per la sfida di domani, ma anche per quella in settimana di Champions League.

E’ stato chiaro e non ha lasciato alcun dubbio il tecnico emiliano: “Non ci voleva l’infortunio di Krunic. Non ci sarà nemmeno Giroud che rivedremo lunedì”. Parole che non lasciano spazio ad eventuali considerazioni. Krunic e Giroud non saranno a disposizione per la partita contro i biancocelesti.

Le parole di Pioli su Ibra e Kessie

Ma Olivier tornerà in gruppo da lunedì, dunque potremo vederlo in campo contro il Liverpool nella gara del ritorno nella coppa europea che conta. Sicuramente non sarà al top dal punto di vista fisico, e vedremo come Pioli deciderà di gestire gli attaccanti a disposizione tra Giroud, Ibra, Rebic e Leao.

Proprio a proposito di Zlatan Ibrahimovic, Stefano Pioli ha aggiunto: “Ibra, così come Kessie, sta bene. Entrambi i giocatori sono disponibili contro la Lazio”. Probabilmente scenderanno in campo dal primo minuto: lo svedese ha più o meno un’ora nelle gambe e lo staff tecnico non vuole forzare più di tanto per evitare eventuali problemi muscolari. Franck, invece, si sistemerà in mediana al fianco di Sandro Tonali, con Bennacer che partirà dalla panchina.