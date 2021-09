Milan, no a Kessie: la big cambia idea

Il rischio di perdere Franck Kessie a zero continua ad essere elevato. Il centrocampista ivoriano, con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, piace a Psg e alle big inglesi. C’è anche chi si tira indietro

Si continua a discutere del futuro di Franck Kessie. Anche oggi Stefano Pioli è stato chiamato a rispondere ad una domanda in merito al contratto del centrocampista ivoriano. Il tifoso e tutto il mondo Milan pensava, dopo le dichiarazioni in Giappone, che la firma sul contratto sarebbe stata solamente una formalità. Di tempo ne è passato ma la fumata bianca non è ancora arrivata.

Oggi c’è tanta preoccupazione e i sostenitori del Diavolo sono sempre più convinti che l’addio di Kessie sia praticamente certo. In realtà c’è ancora tempo affinché questa storia abbia il suo lieto fine.

Niente Barcellona

Nel frattempo, però, le voci in merito alle squadre interessate all’ex Atalanta continuano a susseguirsi. E’ evidente, stando agli ultimi rumors sempre più insistenti, che la squadra più interessata ad acquistare a zero il calciatore sia il Psg. Ma attenzione anche alle sirene inglesi: Kessie piace tanto soprattutto al Tottenham ma negli ultimi giorni, il calciatore è stato accostato anche ad Arsenal, Liverpool e Manchester United.

Dalla Spagna, però, arriva una buona notizia: non ci sarà il Barcellona nel futuro di Kessie. I blaugrana, che si erano interessati all’ivoriano – come si legge su TodoFichajes – non avrebbero i fondi per garantire le richieste del calciatore.