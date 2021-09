Cori razzisti a Bakayoko: il comunicato del Milan

Arriva il comunicato del Milan in merito ai cori razzisti che sarebbero stati rivolti nei confronti di Bakayoko durante la partita.

Milan-Lazio sta facendo parlare anche per un episodio extra campo, ovvero i cori a Bakayoko. Dal settore ospiti sarebbero arrivati cori razzisti nei confronti del centrocampista del Milan, entrato in campo nel secondo tempo. Il club rossonero ha fatto sapere, attraverso i propri canali, che sta valutando di muoversi nelle sede opportune per denunciare l’accaduto.

Questo il comunicato della società: “In merito ai cori discriminatori all’indirizzo del nostro calciatore Tiemoué Bakayoko provenienti dal settore ospiti e avvertiti da alcuni giornalisti e spettatori, AC Milan dopo le opportune verifiche sta valutando di presentare un esposto alla FIGC”.