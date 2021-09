Sarri litiga con Saelemaekers a fine partita: cosa è successo – VIDEO

Tensione nei minuti finali di Milan Lazio con Sarri che va a parlare con Saelemaekers in modo aggressivo e viene espulso da Chiffi.

Il Milan si impone nettamente sulla Lazio con il risultato di 2-0 e si conferma in vetta a punteggio pieno dopo tre giornate. Nel finale del match prevale decisamente il nervosismo con il tecnico dei biancocelesti, Maurizio Sarri, che va subito da Saelemaekers per dire qualcosa all’esterno belga.

Il tecnico si è rivolto al rossonero in maniera veemente con la frase “serve rispetto”, riferendosi al modo con cui i giocatori del Milan stessero gestendo il pallone nei minuti finali. L’arbitro Chiffi non ha tollerato l’aggressività di Sarri e ha espulso l’allenatore della Lazio, a gara ormai conclusa.

Sarri was reportedly shown the red card after an argument with Saelemaekers after final whistle https://t.co/hFzvDDHbes pic.twitter.com/oYCXO8vvUM

— Milan Eye (@MilanEye) September 12, 2021