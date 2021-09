Gli highlights di Milan Lazio, la partita di Serie A in programma oggi alle 18:00. I rossoneri conquistano la terza vittoria di fila in questo inizio di campionato

Un Milan straripante è quello che conduce il primo tempo della partita contro la Lazio. La squadra di Stefano Pioli ha un approccio al match incredibile: intensità altissima, qualità e tante idee che schiacciano gli avversari nella loro metà campo. La rete però arriva soltanto nei minuti finali del primo tempo: Leao recupera palla, supera Leiva e si crea tanto spazio davanti a sé, scambia con Rebic e poi la mette dove Reina non può arrivare. Passa un minuto e c’è un’altra chance, clamorosa: Kessie si conquista un calcio di rigore per fallo di Immobile, l’ivoriano va sul dischetto ma becca traversa. La prima frazione di partita si chiude così con il risultato di 1-0 in favore del Milan.

Nella ripresa il copione del match non cambia e Sandro Tonali è davvero super ispirato. Verso la metà del secondo tempo Pioli manda in campo Ibrahimovic: ci mette solo pochi minuti per lasciare il segno e andare a segnare il 2-0, ancora su assist di Rebic e con un tocca facile facile verso la porta. Da segnalare anche il debutto di Bakayoko: entra, rischia di farsi espellere per un brutto fallo su Acerbi e poi si infortuna ed è costretto ad uscire. Il Milan mantiene il risultato, lo gestisce bene e porta a casa tre punti molto importanti. Si tratta della terza vittoria su tre finora. E adesso testa al Liverpool in Champions.

Milan-Lazio, gli highlights del match

