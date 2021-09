Tanti auguri a Ivan Gazidis: l’Ad compie 57 anni

Il dirigente dei rossoneri, che è al Milan dal 2018, compie oggi 57 anni. Tanti auguri di buon compleanno.

Oggi, 13 settembre, è il giorno del compleanno dell’ad rossonero Ivan Gazidis. La squadra ieri gli ha già fatto un gran bel regalo battendo la Lazio per 2-0. Non sono stati mesi facili per lui: in estate la diagnosi del carcinoma alla gola, che però non ha lo fermato minimamente. Il supporto da parte di tutto l’ambiente rossonero è stato incredibile.

Il dirigente del Milan è arrivato al Diavolo nel dicembre del 2018 e in questi tre anni è stato grande protagonista della risalita dei rossoneri, avviando un progetto di crescita concreto e che sta fruttando i primi risultati già ora. Oggi compie 57 anni. Tanti auguri!