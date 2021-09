Liverpool-Milan, designato l’arbitro: fischietto polacco per la gara di Anfield

Uscite le designazioni arbitrali per la prima giornata di UEFA Champions League. Milan impegnato mercoledì contro il Liverpool

Il Milan, dopo la convincente vittoria in campionato per 2-0 a San Siro contro la Lazio (reti di Leao e Ibrahimovic), si appresta a tornare dopo anni di assenza nella coppa europea più importante ed affascinante: la UEFA Champions League.

Rossoneri che scenderanno in campo mercoledì alle 21 ad Anfield contro il Liverpool. Ritorno col botto nella coppa dalle grandi orecchie per la squadra di Stefano Pioli, che deve andare in Inghilterra a giocare la sua partita senza alcun timore. Il Milan visto contro la Lazio può mettere in difficoltà chiunque.

La designazione arbitrale di Liverpool-Milan

I reds dovranno fare a meno del giovane Elliott, che ieri si è infortunato gravemente alla caviglia. Osso spezzato e stagione finita per il giocane calciatore del Liverpool. Nella giornata odierna la UEFA ha emesso le designazioni arbitrali per il primo turno di Champions. Liverpool-Milan è stata affidata a Szymon Marciniak, arbitro polacco. Intanto, in Milan ci invita ad iniziare la settimana così…