Ibra, 40 anni (quasi) e non sentirli: la sua agilità è pazzesca – FOTO

Zlatan ha mostrato una tenuta atletica pazzesca al rientro dall’infortunio al ginocchio. E pensare che fra poco entrerà nei famosi “anta”

Zlatan Ibrahimovic ci sorprende sempre di più. Alla soglia dei quarant’anni è tornato in campo dopo un’operazione al ginocchio ma sembra che non abbia mai lasciato il campo di San Siro. La sua tenacia e la sua grinta servono come il pane a questo Milan, che comunque ha imparato anche a non essere Ibra-dipendente.

A fine partita qualche screzio con Lucas Leiva, preso dal collo e spintonato da Zlatan col solito modo di fare dello svedese. Poi il gesto da campione: dopo la diatriba tra Sarri e Saelemaekers con conseguente espulsione del tecnico dei biancocelesti, Ibrahimovic con saggezza ha portato Alexis dall’allenatore toscano per chiarirsi.

La foto pubblicata da Ibra sui social

Tra le stories pubblicate da Zlatan sul suo canale Instagram, spicca la foto della sua gamba praticamente in aria. Una spaccata senza alcun senso logico, considerando anche l’età di Ibra. Nell’immagine si vede un Luis Alberto che, tra lo spavento e l’ammirazione, guarda lo svedese senza poter far nulla per contrastarlo.

Poi il post pubblicato sempre dal numero undici rossonero, in cui ricorda quel diciannove giugno in cui ha subito l’operazione al ginocchio. Affianco invece l’immagine del suo rientro con gol contro la Lazio. Ibra non tramonta mai, e ieri lo ha dimostrato ancora una volta.