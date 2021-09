Liverpool, terribile infortunio contro il Leeds: niente Milan, stagione finita

Grave infortunio per il giovane talento del Liverpool nella sfida col Leeds. Brutta notizia per Klopp che non lo avrà a disposizione con il Milan.

Nella trasferta in casa del Leeds il Liverpool di Jurgen Klopp si è imposto nettamente (0-3) sulla squadra allenata da Marcelo Bielsa. Non c’è stata partita con i Reds che hanno dominato il match in lungo e in largo, dal vantaggio di Salah al 20′ fino al terzo gol di Mané a tempo ormai scaduto. Il Liverpool rimane così in vetta alla Premier League insieme al Chelsea e al Manchester United.

Brutto infortunio per Elliott

In questa giornata di festa per la squadra in inglese c’è però una nota stonata. Si tratta dell’infortunio di Harvey Elliott. L’attaccante classe 2003 si è infatti slogato la caviglia dopo un durissimo contrasto ed è stata costretto a lasciare il campo dopo un’ora di gioco. Ovviamente il calciatore salterà senza dubbio la sfida di mercoledì sera contro il Milan per la prima gara di questa edizione della Champions League. Una brutta notizia per i Reds che molto probabilmente dovranno fare a meno del diciottenne per diverso tempo.