Milan, calendario settembre: date e orari dei match tra Serie A e Champions

Si prospetta un settembre molto impegnativo per il Milan atteso da 6 match ravvicinati in venti giorni tra Serie A e Champions League

Archiviata non senza malumori la pausa di inizio settembre per le Nazionali, per le big di Serie A comincia un mese molto impegnativo e senza sosta tra campionato e coppe europee.

Sarà un settembre diverso da quello degli anni passati per il Milan che torna in Champions League dopo sette lunghi anni di assenza. Non è stato un sorteggio favorevole per i rossoneri capitati in un girone molto difficile con Liverpool, Atletico Madrid e Porto, tre habituée della massima competizione europea che rappresenteranno un banco di prova importante per testare le ambizioni e la crescita di Ibrahimovic e compagni. Impegni di Champions che coincideranno a settembre con due big match di campionato e un turno infrasettimanale presente come da tradizione, anche nelle stagioni passate, nel mese appena iniziato.

Milan, il calendario di settembre

Il tour de force del Milan comincerà domenica 12 settembre contro la Lazio di Sarri a San Siro. Primo impegno probante della stagione per gli uomini di Pioli al cospetto di una sicura rivale per un piazzamento tra le prime quattro del campionato. Mercoledì 15, il ritorno in Champions League in uno dei palcoscenici più affascinanti, Anfield Road dove i rossoneri affronteranno il Liverpool di Klopp, campione d’Europa nel 2019.

Al ritorno dalla trasferta in Inghilterra ci sarà poco tempo per riposare. Domenica 19 settembre, altra grande sfida allo Stadium contro la Juventus, quattro mesi dopo lo 0-3 dello scorso campionato che ha lanciato il Milan verso il secondo posto.

Dopo il match con i bianconeri, si torna a San Siro per il turno infrasettimanale che vedrà il Milan opposto al neo promosso Venezia, in una sfida che in Serie A manca da 20 anni. Saranno solo due i giorni di riposo che separeranno il Milan dal match successivo di sabato 25 settembre contro lo Spezia al Picco, stadio che evoca brutti ricordi dopo il ko per 2-0 della scorsa stagione che ha di fatto interrotto la cavalcata in vetta alla classifica dei rossoneri. Settembre si concluderà con un’altra sfida di Champions, in casa, contro l’Atletico Madrid di Simeone, ultimo avversario affrontato dal Milan in CL nel doppio confronto degli ottavi dell’edizione 2013-2014.

Di seguito il calendario completo del Milan a settembre con date e orari dei match

Domenica 12 settembre: Milan-Lazio (ore 18; Dazn)

Mercoledì 15 settembre: Liverpool-Milan (ore 21; Sky; Mediaset Infinity)

Domenica 19 settembre: Juventus-Milan (ore 20.45; Dazn)

Mercoledì 22 settembre: Milan-Venezia (ore 20.45; Sky e Dazn)

Sabato 25 settembre: Spezia-Milan (ore 15; Dazn)

Martedì 28 settembre: Milan-Atletico Madrid (ore 21; Sky e Infinity; Mediaset deve comunicare partita in chiaro)