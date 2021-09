Ibrahimovic, passione auto: la Supercar che solo pochi altri al mondo hanno

La passione per le auto di Ibrahimovic, che vanta una vera e propria collezione di lusso. L’ultimo rarissimo gioiellino dello svedese

Dalla caccia alla pesca, fino alle moto e alle macchine di lusso. Sono tante le passioni di Zlatan Ibrahimovic, che durante la sua ventennale carriera si è regalato spesso pezzi da collezione unici. I motori sono sicuramente uno degli interessi principali dello svedese, che insieme ai suoi yacht milionari hanno rappresentato gli sfizi più dispendiosi. Difficile battere il suo Riva 100 Corsaro, Unknown, per il quale ha sborsato fior di milioni, anche se per il suo 38esimo compleanno il leone svedese ha deciso di regalarsi un vero gioiellino.

Un pezzo raro, rigorosamente in edizione limitata del cavallino rampante, per la bellezza di 1,6 milioni di euro. Stiamo parlando della sua personalissima Ferrari Monza Sp2 (solo 499 esemplari prodotti). Niente tetto, motore V12 per 810 Cv e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi. La macchina è ispirata alla storica Ferrari 16MM ‘barchetta’, iconica auto da corsa degli ’50. “Questa non è una macchina, è una barchetta”, aveva esclamato Gianni Agnelli al primo sguardo sulla vettura, regalandole così il famoso soprannome.

Potenza, storia, ma anche lusso e confort. Sedili monoscocca in carbonio, comandi concentrati “su un’unica piastra di estrazione racing”, confine sottilissimo tra interni ed esterni della vettura – vista l’assenza del tettuccio. Una vera perla che va aggiungersi alla collezione dello svedese, già peraltro ricchissima.

Le altre auto di Ibrahimovic

Per completare il capitolo Ferrari, impossibile non citare l’amatissima F430 Spider – prima supercar acquistata da Ibra ai tempi della Juventus – al quale lo svedese è particolarmente legato. Motore V8, 490 Cv, con una velocità massima di 310 km/h (da 0 a 100 km/h in 4 secondi), il prezzo si aggira ‘solamente’ intorno ai 200.000 euro. La terza della sua collezione è la Enzo, risalente alla stagione in blaugrana. Anch’essa in edizione limitata (400 esemplari prodotti in 2 anni), motore V12 e 600 Cv, per un’accelerazione massima di 350 km/h. In questo caso il prezzo lievita rispetto alla Spider, fino a 600.ooo mila euro.

Passando all’altro grande amore di Ibra, la Porsche, l’attaccante possiede una 911 Targa 4s. Un altro ‘regalino’ di compleanno – condiviso su Instagram con tanto di “Happy birthday to Zlatan” – è una delle ultime arrivate. Flat six bi-turbo da 450 CV, arriva a un massimo di 304 km/h per un totale di 150.ooo euro. E ancora una Porsche 918 Spyder, che Ibra ha preferito parcheggiare a Stoccolma in Svezia, l’immancabile Volvo V90 (della quale è testimonial) e una Maserati Gran Turismo comprata in occasione della vittoria dello scudetto del Milan nel 2011.

Il lussuoso garage di Ibrahimovic, così come la bacheca dei trofei, ha continuano ad arricchirsi ogni anno nel corso della sua lunga e inimitabile carriera, e il leone di Malmoe non ha ancora saziato la sua fame di gol e motori.