Ibrahimovic, quanto costa lo Yacht di lusso dello svedese

Zlatan Ibrahimovic è un appassionato di navigazione, e nella sua collezione c’è anche spazio per uno Yacht di lusso. Quanto costa la nuova “nave” dello svedese

Sarebbe errato, e riduttivo, parlare di semplici imbarcazioni per un Yacht di 29 metri come quello di Zlatan Ibrahimovic. Il numero 11 del Milan è uno stakanovista, ma non c’è solo il pallone nella sua vita. Come è ormai noto infatti, si diletta in diverse altre discipline, dalle arti marziali, fino alla caccia, passando dalla passione per le moto (possiede una Fat-Boy Harley-Davidson) e quella per la navigazione. Non è infatti un mistero che lo svedese adori trascorrere i suoi momenti di relax a bordo del suo yacht, del resto come la maggior parte dei colleghi.

Ma Ibra come al solito è voluto andare oltre, addirittura acquistandone uno – il primo forse di una lunga serie – ossia un Riva 100 Corsaro. Il cantiere navale di Sarnico è noto per le imbarcazioni di lusso, e Zlatan è andato sul sicuro con questa scelta. Nei suoi piani anche l’acquisto di un altro “bestione”, ma andiamo a vedere quanto costa “Unknown”.

Ibrahimovic, quanto costa il suo yacht “Unknown”

Per gli yacht extra-lusso di questo tipo, secondo riportato dalla trasmissione “The Boat Show”, il prezzo si aggirerebbe intorno al milione per metro. Unkown è lungo 29,9 metri, e ha una larghezza di 6,7 metri. Al suo interno non solo piscina, tre suite, ma anche palestra, vasca idromassaggio e tanto altro ancora. L’anno di costruzione è 2018, e proviene dal Gruppo Ferretti, a La Spezia.

La capienza massima sarebbe di 20 persone, compresi i membri dell’equipaggio, ed è la stessa nave sulla quale Ibra ha alloggiato durante la sua permanenza a Sanremo, e dalla quale ogni tanto condivide video e foto tramite social network.

Il sogno di Ibra si chiama Rebecca

Con uno yacht del genere, in molti si sarebbero “accontentati, ma non Ibrahimovic. Zlatan infatti avrebbe da qualche mese adocchiato Rebecca, un altro Yacht extra-lusso, ancora più grande e costoso, lungo 40 metri e largo 8,5, dal valore ancora maggiore. L’anno di produzione è del 2020, mentre la casa di produzione è quella dei Cantieri Benetti di Livorno.

Lo svedese è stato avvistato, negli scorsi mesi, proprio a Livorno, ai cantieri navali. Incredibile ma vero, nemmeno per un calciatore di questi livelli, un acquisto del genere è da considerarsi uno scherzo, visto che la cifra dovrebbe aggirarsi sui 30milioni di euro. Il numero 11 potrebbe anche prendere in considerazione l’idea di affittarlo, alla conveniente cifra di 200mila euro a settimana. Questa volta le suite sarebbero 5, disposte su ben 3 piani, mentre il numero di passeggeri rimarrebbe invariato (11 ospiti in 5 suite, insieme a 9 membri dell’equipaggio).

In più Jacuzzi, palestra, insieme ovviamente alla lussuosissima piscina a poppa, vero e proprio fiore all’occhiello (con 11 metri calpestatili in larghezza grazie all’apertura delle ali di poppa). I consumi, insieme al prezzo, sono enormi, anche se la yacht può affrontare addirittura una crociera transatlantica con velocità di 11 nodi a 100 litri/h.