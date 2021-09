Milan, City e Psg su Theo Hernandez | Pronta l’offerta di rinnovo, i dettagli

Theo Hernandez è ormai sotto i riflettori di tutta Europa. Top club continuano a fargli la corte, e il Milan ha già pronto l’adeguamento del contratto per trattenerlo

Il terzino francese si è ormai conquistato la scena. Con la convocazione in Nazionale ha potuto consacrare una crescita esponenziale e sfavillante. Theo Hernandez è ormai considerato tra i migliori laterali al mondo, e se ne sono accorti un pò tutti. Il Milan è assolutamente consapevole del valore del suo terzino, così come anche diverse big europee. I tabloid più noti, da qualche giorno, continuano a parlare di un interesse considerevole da parte di Pep Guardiola per Theo.

Il tecnico spagnolo, a detta delle fonti, è pazzo del francese e lo vorrebbe al più presto con sè a Manchester. Stesso discorso vale per i parigini del PSG. Leonardo è un gran estimatore di Theo Hernandez, e avrebbe già tentato l’assalto nel mercato estivo. Il Milan, consapevole di poter guadagnare un’altissima cifra dalla cessione dell’ex Real Madrid – si parla di 70 milioni di euro – non ci pensa affatto. La crescita del gruppo di Pioli passa dal miglioramento dei singoli, e Theo è uno dei maggiori protagonisti in questo.

Maldini e Massara devono difendere il loro prezioso terzino dalle avance dei club più ricchi al mondo e hanno già pronta la strategia per blindarlo a lungo termine.

Leggi anche:

Theo Hernandez, stipendio triplicato e bonus

Todofichajes.net, noto tabloid spagnolo, dedica oggi un suo pezzo alla situazione di Theo Hernandez. La fonte sottolinea l’interesse di Manchester City e PSG per il francese, ma racconta di una strategia già chiara ideata dal Milan per far fronte alla spietata concorrenza.

Maldini e Massara sono infatti disposti a triplicare l’ingaggio del classe 1997 e quindi portarlo da 1,5 a 4,5 milioni di euro. E non è finita qui, perchè in più al giocatore potrebbe spettare un altro milione e mezzo di bonus. La nuova offerta porterebbe inoltre ad un adeguamento del contratto sino al 2025, quindi un anno in più rispetto all’attuale.

Secondo todofichajes.net, Theo non avrà alcun problema ad accettare la proposta rossonera; felice e grato al club per avergli dato la possibilità di dare una svolta qualitativa alla sua carriera.