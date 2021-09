Theo Hernandez è carico per la Champions: “Pronto per l’avventura”

Il terzino sinistro rossonero ha pubblicato un post sul suo profilo ufficiale di Twitter, inserendo anche una foto di Maldini a Manchester nel 2003

Theo Hernandez è pronto per la Champions League. La freccia rossonera ha già disputato la competizione (e vinta) quando militava nel Real Madrid, ma giocarla col Milan è tutta un’altra cosa e questo Theo lo sa bene. Ha pubblicato sul suo profilo Twitter una foto divisa in due parti: da un lato c’è lui con la maglia dei Blancos che bacia la coppa dopo averla conquistata; dall’altra c’è Paolo Maldini che esulta dopo la finale di Manchester nel lontano 2003.

“I campioni della Champions League tornano sempre”, scrive Theo Hernandez. Ecco il motivo del riferimento al suo grande idolo, nonché attuale direttore, Paolo Maldini. Il terzino francese, sin dal suo arrivo in Italia, ha sempre dimostrato grande attaccamento ai colori rossoneri e la speranza è quella di poterlo vedere ancora per tante stagioni sfrecciare sulla corsia sinistra di San Siro. Da anni non avevamo un esterno laterale con queste qualità e forse, l’ultimo, è stato proprio capitan Maldini. Il post di Theo si conclude con un “Siamo pronti per cominciare il nostro viaggio… Forza Milan!“.

