Juve-Milan, l’arbitro sarà Doveri

Sono state ufficializzate dalla Lega le designazioni arbitrali per la quarta giornata del campionato di Serie A: Juve-Milan a Doveri

Daniele Doveri sarà il direttore di gara chiamato ad arbitrare la sentita sfida tra Juventus e Milan, valida per la quarta giornata del campionato di Serie A. Gli assistenti saranno Carbone e Vivenzi, quarto uomo Rapuano. Al Var Di Paolo e Peretti.

E’ un match importante per vari motivi: da una parte la voglia di riscatto della Juve di Massimiliano Allegri, che arriva a questa sfida con un punto in classifica frutto di un pareggio (all’esordio contro l’Udinese, 2-2) e due sconfitte (in casa contro l’Empoli e al Maradona contro il Napoli). In Champions però è arrivata la prima vittoria stagionale: secco 0-3 in casa del Malmoe.

I precedenti con l’arbitro Doveri

Sull’altro versante il Milan di Stefano Pioli vuole dare continuità dopo le tre vittorie su tre, arrivate contro Sampdoria (1-0), Cagliari (4-1) e Lazio (2-0). Sette gol fatti e solo uno subito: numeri importanti per Tonali e compagni che vogliono continuare su questi ritmi. Stasera c’è il Liverpool, poi testa solo alla sfida di Torino.

Tornando alla designazione arbitrale, toccherà a Daniele Doveri dirigere Juventus-Milan. Sono ben 21 i precedenti tra Doveri e il Milan: 13 successi rossoneri, 4 pareggi e 4 sconfitte.