Juventus-Milan, a Torino ci sarà: recupero importante

Testa alla partita di Champions League, contro il Liverpool, ma domenica si fa visita alla Juventus. Bianconeri che recuperano tutti i loro uomini importanti

Tutti gli sforzi sono chiaramente alla partita di stasera contro il Liverpool. Troppo importante per pensare ad altro ma domenica il Milan è atteso da un altro grande match, quello contro la Juventus.

I bianconeri, sono ancora a caccia della prima vittoria in Serie A, ma sono reduci dal successo contro il Malmoe, che ha dato fiducia al gruppo di Massimiliano Allegri. Chiellini e compagni avranno un giorno in più rispetto ai rossoneri per preparare la sfida di domenica sera a Torino.

Il Milan si augura di non dover fare a meno di altri calciatori, dopo gli stop di Krunic, Bakayoko e Ibrahimovic. Difficile capire, ad oggi, se lo svedese sarà della partita. In casa del Diavolo si spera che il dolore al tendine d’Achille possa passare presto, per presentarsi alla super sfida con la squadra migliore.

Juve al completo

Lo farà certamente la Juventus, come riporta Tuttosport, Massimiliano Allegri è pronto a recuperare Federico Chiesa, che ha saltato Napoli e Malmoe ma il suo fastidio muscolare è praticamente alle spalle. Ha riposato, in vista del Milan, anche Giorgio Chiellini, che sarà dunque in campo per dar battaglia.

I bianconeri – a parte Kaio Jorge, Arthurs e forse Bernardeschi – si presenteranno dunque con i loro uomini migliori per cercare di fermare il Milan e non sprofondare in classifica a -11 punti, dopo solo 4 partite di campionato. Un’infinità che sarebbe davvero complicata da recuperare.

Si penserà davvero alla Juventus, però, solo dalla giornata di domani, quando la squadra tornerà a Milanello, dopo la trasferta inglese di Liverpool, ad Anfield. Per oggi c’è solo la Champions