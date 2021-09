Stipendi Liverpool 2021 2022, sorpresa Mané e Alisson: tutti gli ingaggi

Gli stipendi del Liverpool, avversario del Milan in Champions League. Quanto guadagnano i giocatori Reds per questa stagione. Van Dijk è il più pagato, sorpresa per gli stipendi di Mané e Alisson

Il Liverpool questa sera affronterà il Milan nel primo turno della Champions League 2021 2022, fase a gironi. I Reds sono reduci da un anno molto complicato, inevitabilmente influenzato dall’infortunio di Van Dijk, che ha saltato praticamente tutta la stagione. Adesso però l’olandese è tornato, e fresco di rinnovo: è diventato così il giocatore più pagato della rosa, superando gli altri due che prima erano in testa, Salah e Thiago Alcantara (la differenza è di un milione di sterline). La rosa del Liverpool però è ricca di grandi giocatori: il mercato estivo non ha regalato grandi colpi, è arrivato il difensore Konaté che è quello meno pagato di tutta la squadra.

La vera sorpresa è vedere così “in basso” in questo elenco giocatori come Sadio Mané e Alisson Becker, elementi fondamentali per gli ultimi grandi successi dei Reds, compresa la Champions League vinta nel 2019 ma anche il campionato dell’anno successivo. Come detto, nell’anno 2020-2021 è andato tutto storto, ma comunque la squadra di Klopp è riuscita a qualificarsi per la più importante competizione in Europa ed è nel girone insieme a Milan, Atletico Madrid e Porto. A vedere nomi e soprattutto gli stipendi, è davvero evidente il gap che c’è con i rossoneri. Vedere per credere (ma non sono i soldi ad andare in campo, e questo si sa).

Stipendi Liverpool 2021 2022, l’elenco completo