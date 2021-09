Addio al Chelsea a zero, via libera: il Milan è pronto

Il Milan guarda ai prossimi parametri zero per rafforzare la propria rosa. Attenzione alla situazione legata ad Antonio Rudiger, che non ha ancora trovato un accordo con il Chelsea

Guardare al calciomercato dei prossimi svincolati deve diventare un obbligo anche per il Milan. I rossoneri, dopo aver perso a zero Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, rischiano di veder partire, senza incassare un euro anche Franck Kessie e Alessio Romagnoli. Due pedine importanti, una fondamentale, per i quali si fatica a trovare un accordo contrattuale.

Si continua a trattare, soprattutto con l’agente dell’ex Atalanta, ma in caso di fumata nera servono i sostituti. Puntando l’attenzione sul difensore, da giorni vi parliamo dell’opportunità Rudiger. Il tedesco piace parecchio a Massara: il calciatore è stato vicino all’addio al Chelsea già la scorsa estate. Con Tuchel si è rilanciato, diventando una pedina importante per il suo scacchiere.

Ad oggi però non c’è l’accordo tra le parti, con l’ex Roma – secondo quanto riportato dalla Bild, che chiederebbe il doppio del suo attuale stipendio, circa 5,5 milioni di euro. Forse troppi soldi per il Milan, anche se il decreto crescita può certamente dare una mano alla società rossonera. Vanno comunque segnalate le difficoltà nel trovare un accordo.

Non solo Milan

A drizzare le orecchie non è chiaramente solo il Milan ma tante altre squadre che stanno cercando un difensore. La Juventus, ad esempio, alla quale è stata accostata anche Alessio Romagnoli, dovrà presto fare i conti con l’età che avanza di Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. Attenzione, però, al solito Psg, che ha sempre più voglia di strappare alle grandi squadre i big a parametro zero, mettendo sul tavolo contratti faraonici. E’ ovvio che competere con i francesi risulta praticamente impossibile