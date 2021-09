Ex Milan – Lo ha cercato il Dortmund, ma lui voleva solo il diavolo: l’indiscrezione

Dall’Inghilterra si è tornati a parlare dell’ex giocatore del Milan, che sarebbe voluto tornare volentieri alla corte di Stefano Pioli

Un ex calciatore rossonero avrebbe vestito volentieri la casacca del Milan anche in questa stagione. A riportarlo è una testata giornalistica inglese, per l’esattezza il Manchester Evening News. Il giocatore è stato prezioso nella scorsa stagione che ha riportato il diavolo in Champions League.

Ma a fine stagione è tornato alla sua società di appartenenza, causa fine prestito. Il Milan ha pensato di riscattarlo, ma non ci sono state le possibilità. Maldini e Massara lo avevano acquistato in prestito: adesso lui si aspetta di giocare nel suo club di Premier League.

Il terzino ex Milan ha rifiutato il Dortmund

Diogo Dalot ha disputato una buona stagione con la maglia del Milan lo scorso anno. Adesso è tornato nel club che detiene il suo cartellino, il Manchester United. Ritrova il suo compagno in nazionale, Cristiano Ronaldo, ma sulla fascia destra dei Red Devils c’è già Wan-Bissaka.

Dalot in estate ha ricevuto un’offerta dalla Germania: era richiesto dal Borussia Dortmund. Il club giallonero era d’accordo con quello degli inglesi per il trasferimento del portoghese, ma Diogo ha preferito non accettare. Avrebbe preferito di gran lunga tornare al Milan, dove si è sentito amato dai tifosi e considerato da Pioli. Adesso si aspetta di avere spazio nello United, altrimenti potrebbe chiedere alla società di essere venduto nella sessione invernale di mercato.