Henderson: “Dobbiamo dare merito al Milan, buona squadra”

Autore del gol decisivo del 3-2, Jordan Henderson ha rilasciato importanti dichiarazioni dopo Liverpool-Milan. Il centrocampista ha elogiato i rossoneri

Brucia ancora forte il risultato ottenuto dal Milan ieri sera contro il Liverpool ad Anfield. Un’amara sconfitta per 3-2 contro uno sfavillante Liverpool. A fine primo tempo, però, sembrava che i rossoneri potessero riuscire nell’impresa. 1-2 dopo la prima frazione di gara, grazie ai due gol messi a segno da Ante Rebic e Brahim Diaz.

Leggi anche:

Purtroppo, però, la squadra di Jurgen Klopp è rientrata in campo ancora più agguerrita e ha rifilato al Milan in poco tempo il gol del pareggio e poi quello del definitivo 3-2. A siglare il gol della vittoria per i Reds ci ha pensato Jordan Henderson, talentuoso centrocampista inglese. Oltre al gol, Henderson è stato autore di una grande prestazione. Il capitano del Liverpool è stato intervistato nella mix zone sulla gara contro il Milan.

Il centrocampista ha rilasciato una importante dichiarazione d’elogio sui rossoneri: