ML – Da Milanello: differenziato per Ibra e Messias

Lo svedese e il brasiliano hanno lavorato a parte. Non sono ancora completamente recuperati ma ci sono speranze per il match di dopodomani.

Da Milanello arrivano notizie riguardo l’allenamento odierno. Stefano Pioli spera di avere la rosa al completo, o quasi, in vista del big match di domenica prossima contro la Juventus. I dubbi maggiori riguardano Ibrahimovic e Messias. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, nella giornata di oggi sia lo svedese che il brasiliano hanno svolto un allenamento differenziato. Zlatan non ha ancora recuperato a pieno dall’infiammazione al tendine, avvertita dopo la gara con la Lazio e rimane in dubbio per la trasferta di Torino. Pioli nutre comunque ancora qualche speranza di recuperarlo in extremis per domenica.

Si sta allenando a parte anche l’ultimo arrivato, Junior Messias. L’ex Crotone non ha svolto la preparazione e non è ancora in condizione. Anche lui è in forte dubbio per la sfida contro i bianconeri di Massimiliano Allegri. Nessun problema per Mike Maignan invece ha recuperato al meglio dopo i problemi fisici di ieri ed è pronto per difendere i pali del Diavolo.