Klopp: “Abbiamo meritato la vittoria, ma quei 10 minuti potevano cambiare tutto”

L’allenatore del Liverpool ha commentato il successo contro i rossoneri: “Fatto una grande partita, poi qualche errore difensivo ma abbiamo meritato”.

Il Liverpool ha iniziato con il piede giusto la Champions League 2021-22 e lo ha fatto imponendosi per 3-2 sul Milan di Stefano Piol. Dopo esser andati in vantaggio i Reds si sono fatti rimontare dal Diavolo, per poi ribaltare nuovamente la situazione nel secondo tempo. A Sky ha parlato del match anche il tecnico della squadra inglese, Jurgen Klopp. Queste le sue parole: “Noi siamo partiti in modo incredibile abbiamo giocato una partita super, con grande intensità. Non abbiamo concesso nulla fino agli ultimi istanti prima dell’intervallo. Ci siamo lasciati trasportare dal nostro stesso calcio e difensivamente non abbiamo mantenuto l’organizzazione. Quando lasciamo troppi spazi anche uno come Fabinho va in difficoltà. Ci siamo abbassati troppo con l’ultima linea e loro ci hanno puniti”.

Klopp ha poi aggiunto “Comunque non ho mai avuto la sensazione che non potessimo rimontare. Era chiaro che dovevamo cambiare qualcosa e tornare a livello di partenza. Poi abbiamo segnato due gol meravigliosi. Abbiamo meritato la vittoria ma ci sono stati quei 10 minuti in cui il Milan aveva cambiato quasi tutta la partita“.