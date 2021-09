Liverpool-Milan, a fine partita un’immagine bellissima: Klopp protagonista – FOTO

Nonostante l’amara sconfitta, Stefano Pioli si è soffermato dopo la gara contro il Liverpool a scambiare due chiacchiere con Jurgen Klopp

Amaro l’esordio del Milan in Champions League. Ad Anfield, i rossoneri sono stati sconfitti da un grande Liverpool per 3-2. A pensarci, un vero peccato! La squadra di Stefano Pioli ha chiuso il primo tempo in vantaggio di un gol (1-2), ma nella seconda frazione di gara il dominio dei Reds è tornato a forte.

Leggi anche:

Dopo la gara, nonostante l’evidente delusione, Stefano Pioli si è soffermato sul campo da gioco a scambiare due chiacchiere con il tecnico avversario, Jurgen Klopp. Sorrisi e abbracci tra i due, con l’allenatore del Liverpool che si è intrattenuto anche con Paolo Maldini e Frederic Massara.

Insomma, una bella immagine, che sta a dimostrare come la rivalità ad un certo punto si esaurisca. E viene fuori un pacifico e produttivo confronto, fatto sicuramente di complimenti reciproci. Non è un caso che Pioli abbia dichiarato a fine partita che nel dialogo avvenuto, Klopp abbia affermato che la gara è stata davvero molto bella.

Il Milan, nonostante la superiorità degli avversari, è sempre rimasto in partita, dimostrando di essere sulla strada giusta per tornare ad alti livelli.