Champions League, la classifica del girone del Milan: Liverpool solo in testa

La situazione nel gruppo B dopo la prima giornata: Liverpool solo in vetta dopo la vittoria col Milan, a quota uno sia Atletico che Porto

Terminato il primo turno della Champions League 2021/2022, quella che vede il ritorno del Milan nella massima competizione europea. La squadra di Pioli ha affrontato il Liverpool: una sfida non adatta ai deboli di cuore, così come si prevedeva alla vigilia.

Un Milan timoroso nella prima mezz’ora che poi si è sciolto ed ha trovato un uno-due terrificante per ribaltare momentaneamente il vantaggio iniziale dei reds. Poi nella ripresa il ritorno della squadra di Klopp, che ha chiuso sul 3-2. Nell’altra gara del girone Atletico Madrid e Porto non si sono fatte male: 0-0.

La classifica del girone B

Dopo la prima giornata, la classifica del girone B vede il Liverpool da solo in vetta a quota 3. Appaiate a 1 punto ci sono poi Atletico Madrid e Porto, che questa sera hanno pareggiato. Il Milan è fermo a 0 punti ma, seppur sconfitto, va via da Anfield con la consapevolezza di aver perso con una sola rete di scarto e la differenza reti, in Champions League, può davvero fare la differenza. La situazione nello specifico, con la differenza reti tra parentesi: