Gli highlights di Liverpool-Milan, prima sfida della fase a gironi di Champions League in programma alle 21 ad Anfield Road.

Tosta, tostissima. La prima gara dell’edizione 2021-2022 della Champions League per il Milan è stata una sorta di prova del nove, giunta forse troppo presto. Il Liverpool in casa è lucido, elegante, bello da vedere. Ed anche molto concreto.

Succede di tutto ad Anfield Road. Già nel primo tempo, con il Liverpool che parte forte e mette alle corde i rossoneri: azioni a ripetizione che portano al vantaggio fortunoso di Alexander-Arnold. All’8′ minuto il terzino inglese penetra in area, il suo tiro-cross deviato da Tomori beffa Maignan.

Al 12′ potrebbe chiudersi subito l’incontro: mai di Bennacer e rigore netto che però Salah non calcia benissimo. Prodezza di Maignan che para e tiene il Milan in partita. Un regalo che cambia il volto rossonero: nel finale di tempo due azioni pregevoli ribaltano clamorosamente il punteggio: prima Rebic poi Brahim Diaz nel giro di due minuti portano il Milan avanti 2-1 all’intervallo.

La ripresa è durissima: dopo un gol annullato a Kjaer, il Milan soccombo. Al 48′ Salah tutto solo trova il tocco vincente per il 2-2 e al 69′ è una staffilata di Henderson dal limite a riportare i Reds in vantaggio e scatenare la folla di Anfield. Il Milan resta in partita e prova a riportarsi in parità fino all’ultimo, impegnando anche Alisson, ma non arriva l’episodio giusto.

Finisce 3-2 per il Liverpool, che conquista i primi 3 punti nel girone. Bene comunque il Milan, che ha saputo reagire, soffrire e ripartire, ma paga gli episodi non fortunatissimi e l’inesperienza degli ultimi tempi ad alti livelli. Ma niente è definitivo.

