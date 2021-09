Maignan, che esordio col Milan in Champions: arriva anche il riconoscimento dell’UEFA

Il nostro nuovo portiere è stato inserito dalla UEFA nella “Team of the Week”: decisivo il rigore parato a Salah nel match contro il Liverpool

Mike Maignan ha iniziato al meglio la sua avventura con la maglia del Milan. Due rigori parati su due: il primo in amichevole a Gareth Bale contro il Real Madrid, il secondo lo scorso mercoledì in Champions contro il Liverpool a Momo Salah.

Grazie alla sua ottima prestazione contro i reds è stato inserito dalla UEFA nella squadra della settimana, il premio per i migliori undici calciatori dopo la giornata della coppa dalle grandi orecchie. Mike sta dimostrando di essere all’altezza del suo predecessore, che intanto è andato ancora in panchina con la sua nuova squadra.

Leggi anche:

La top 11 della prima giornata di Champions: c’è Maignan

Il nostro Mike è stato inserito nel “Team of the Week” grazie al rigore parato, ma non solo. Diversi sono stati gli interventi del portiere francese che hanno tenuto in vita il Milan, specialmente nella prima frazione di gara. Nella ripresa ha stretto i denti ed è rimasto in campo nonostante un problema al piede rimediato al termine del primo tempo.

Questa la formazione della settimana completa: Maignan (Milan); Cancelo (City), Otamendi (Benfica), Cristiano (Sheriff), Alex Sandro (Juventus); Bellingham (Dortmund), Henderson (Liverpool), Nkunku (Lipsia); Antony (Ajax), Lewandowski (Bayern Monaco), Haller (Ajax).