Giroud, uno strano post su Twitter: errore, scherzo o messaggio nascosto?

Messaggio davvero strano quello pubblicato (e poi rimosso) su Twitter dall’attaccante francese del Milan. Messaggio nascosto o semplice errore?

“Olivier, ma cosa combini?” E’ sicuramente stata questa la reazione di tutti i tifosi milanisti quando hanno notato sul profilo Twitter del francese uno strano post, con cinque chiocciole pubblicate senza alcun tipo di scritta. Cosa avrà voluto dire Giroud?

@@@@@@@@ — Olivier Giroud (@_OlivierGiroud_) September 17, 2021

Il mondo social si è già scatenato: chi pensa che si tratti di un banale errore o chi intravede un messaggio nascosto. Addirittura si è pensato che Olivier non abbia ancora digerito la valutazione della sua velocità su Fifa 22, solo 39 su 99. Le cinque chiocciole intanto sono state rimosse dopo una ventina di minuti dal francese: probabile a questo punto che si sia trattato di un errore, ma perché sono rimaste così a lungo e non sono state subito eliminate?

Leggi anche:

Giroud titolare con la Juve? Il punto

Tralasciando la pubblicazione del particolare Tweet di qualche minuto fa, quello che realmente importa al mondo milanista è se Giroud sia in grado di giocare dal primo minuto nell’importante sfida contro la Juventus di questa domenica, valida per la quarta giornata del campionato di Serie A.

Ricordiamo che Olivier, dopo la gara contro il Cagliari, è risultato positivo al Covid 19 ed è stato costretto dunque a saltare il match contro la Lazio. E’ tornato per la partita di Anfield col Liverpool, subentrando a Leao nella ripresa. Contro la Juve la sua presenza da titolare sarebbe fondamentale, perché permetterebbe alla squadra di Pioli di avere delle soluzioni diverse rispetto alla quelle viste in Champions: con Giroud, bravo a sfruttare la sua fisicità, si potrebbe optare per più giocate direttamente sulla punta, che tiene palla e fa salire la squadra. Un’opzione importante per questo Milan, considerando anche la probabile assenza di Ibrahimovic.