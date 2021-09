Addio Romagnoli, Raiola annuncia il suo futuro

Le dichiarazioni di Mino Raiola su Alessio Romagnoli. Il difensore italiano potrebbe lasciare il Milan, a parametro zero, e approdare alla Juventus

Continuano ad arrivare anticipazioni in merito all’intervista che Mino Raiola ha rilasciato a Rai Sport, al programma Calcio Totale, che andrà in onda lunedì sul canale RaiSport, lunedì alle ore 23.00. Le ore scorse vi abbiamo riportato le dichiarazioni legate a Gianluigi Donnarumma e alla sua possibilità di approdare alla Juventus.

Un trasferimento, che da quanto si evince dalle parole del noto agente, è stato davvero possibile. E’ evidente che solo il mancato addio di Szczesny ha evitato il grande tradimento da parte del classe 1999.

Leggi anche:

Tocca a Romagnoli

Ora le attenzioni sono su Alessio Romagnoli. Il capitano è in scadenza e difficilmente prolungherà il proprio contratto con il Milan. Trattare con Mino Raiola non sarà per nulla facile e una delle ipotesi fatte in queste settimane è proprio quella di un approdo alla Juventus.

I bianconeri devono fare i conti con l’età che avanza di Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. Romagnoli, potrebbe così sbarcare a Torino. Ipotesi questa confermata dallo stesso agente, che alla Juve ha anche de Ligt: “Sono tra i più forti difensori in Europa – riporta Tuttosport -. De Ligt ha un contratto, mentre Romagnoli va a scadenza il prossimo anno. Sì, penso che potrebbero giocare insieme il prossimo anno alla Juventus, ma attenzione perché De Ligt potrebbe anche lasciare la Juve a fine stagione. Il mercato funziona cosi”.