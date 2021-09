Calciomercato Milan, ritorno di fiamma | Colpo da 25 milioni!

La sessione estiva del calciomercato si è chiusa già da un po’ ma il Milan lavora per il futuro: si cerca un trequartista che possa affiancare Diaz

Lavorano senza sosta Maldini e Massara per cercare di consegnare a Pioli le pedine giuste e mancanti in questo momento per il Milan del futuro. La dirigenza rossonera non è riuscita a prendere un vero e proprio trequartista che possa affiancare Brahim Diaz durante l’arco della stagione: è arrivato Junior Messias, che però è più un esterno destro.

Ma se il Milan vuole cominciare a dire la sua anche in ambito europeo deve avere almeno due giocatori dello stesso livello per ruolo: in questo modo si eviterebbero anche polemiche a causa di vari infortuni accorsi ai giocatori, che sarebbero sostituiti da altri della stessa qualità.

Milan, per la trequarti torna di moda De Ketelaere

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Milan avrebbe messo nuovamente gli occhi su Charles De Ketelaere. La dirigenza rossonera aveva già pensato a lui in estate, adesso il ritorno di fiamma. Il giovane centrocampista del Bruges sarebbe il rinforzo giusto per rafforzare la trequarti della squadra di Pioli.

Appena 20enne, De Ketelaere ha giocato quest’anno novanta minuti in Champions contro il PSG, partita poi terminata 1-1. Per lui in Jupiler League già 3 reti e 2 assist in 7 partite. La società belga lo valuta al momento intorno ai 16 milioni di euro, ma difficilmente partirà con un’offerta inferiore ai 25. Il suo contratto scade nel 2023 e non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo. Non è da escludere che Maldini e Massara possano provare a portare il gioiellino del Bruges a Milano già in questa sessione invernale del mercato.