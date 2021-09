Juve-Milan, Allegri sulla formazione: “Ho ancora tre dubbi”

Le parole in conferenza stampa del tecnico bianconero in vista del big match tra Juventus e Milan in programma domani sera allo Stadium

Non ha parlato solo Stefano Pioli alla vigilia di Juventus-Milan, gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie A. Sono arrivati anche i pensieri di Massimiliano Allegri, allenatore dei bianconeri, che ha parlato della situazione infortunati in casa Juve.

Per Allegri si tratta di un crocevia fondamentale. La sua squadra non ha ancora centrato la prima vittoria in campionato a causa di un pareggio e due sconfitte nelle prime tre giornate. Dall’altra parte il Milan, però, vuole continuare la sua striscia di risultati positivi e tenersi stretto il primo posto.

Allegri in conferenza: “Ecco come sta Chiesa”

Le parole del tecnico toscano nella conferenza pre Juventus-Milan: “Questa partita è sempre una delle più importanti del campionato. Loro sono più pronti di noi perché si conoscono da più anni, e la gara di domani è più importante per il Milan che per noi. Il motivo? Dovreste saperlo voi…”.

Allegri ha anche parlato degli ultimi dubbi di formazione e delle condizioni di Federico Chiesa: “Non ho ancora deciso la formazione, ho tre dubbi nella mente. Chiesa è uno di questi, deciderò solo domani se schierarlo o meno. Chi tra Bonucci, De Ligt e Chiellini? Non lo so”.