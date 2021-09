Infortunio Calabria, niente di grave: aggiornamenti e rientro

Arrivano importanti novità da Milanello a riguardo dell’infortunio accorso a Davide Calabria dopo la partita di Liverpool in Champions

Davide Calabria è costretto a saltare Juventus-Milan. E’ questa la notizia di giornata: il terzino rossonero va ad aggiungersi alla lista dei già infortunati Ibrahimovic e Giroud, oltre a Messias che non è ancora pronto per giocare (parole di Stefano Pioli).

Calabria è uscito malconcio da Anfield, nella sfida che ha segnato il ritorno in Champions League del Milan. Per i rossoneri non è arrivata una vittoria, ma per Davide almeno la soddisfazione di scendere in campo con la fascia di capitano al braccio in uno degli stadi più belli ed importanti del mondo.

Infortunio Calabria, ecco qual è il suo problema

Davide Calabria ha accusato un problema alla coscia dopo la trasferta di Liverpool. Gli esami strumentali del caso hanno evidenziato una elongazione ai muscoli flessori della gamba destra. Niente di grave dunque per l’esterno destro del Milan.

Si tratta di una sorta di affaticamento. Calabria ha già giocato diverse partite in questo avvio di stagione ed un piccolo riposo non può che fargli bene. Pioli spera di recuperarlo tra massimo una settimana, in vista poi della seconda giornata di Champions contro l’Atletico Madrid. Al suo posto spazio a Florenzi, che dunque arretrerà il suo raggio d’azione andando ad occupare la posizione di terzino destro.