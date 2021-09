Milan, via dall’Arsenal: pronto il colpo a zero

Il Milan guarda a Londra per rafforzare l’attacco. I rossoneri potrebbero mettere a segno il colpo a zero dall’Arsenal: sfida alla Juventus e alle spagnole per Lacazette

Anche il Milan guarda al calciomercato dei prossimi parametri zero. Il club rossonero – come ampiamente raccontato – è alle prese con il rinnovo di Franck Kessie. La trattativa non si sblocca e il rischio di perdere, nuovamente, un big della rosa, a zero, si sta facendo sempre più concreto.

Sono tutte in fila per l’ivoriano: in Inghilterra, Manchester United, Arsenal e soprattutto Tottenham hanno mostrato interesse ma è il Psg che vuole fare sul serio. Senza la fumata bianca, con il Milan, i francese per Kessie sarebbero davvero ad un passo.

Acquistare calciatore a parametro zero sta diventando la moda del momento, anche per prolungare i contratti, in tempi non facili, come quelli che stiamo vivendo, è sempre più complicato.

Sono davvero parecchi i giocatori che vedranno scadere il proprio accordo il prossimo 30 giugno. Tra questi c’è anche Lacazette. Il francese, desideroso di una squadra maggiormente competitiva, difficilmente rinnoverà il contratto con l’Arsenal.

L’ex Lione può così diventare un’idea per molte squadre. Arrivano conferme – da ESPN – sul fatto che anche il Milan stia monitorando la situazione. Attenzione, però, alla solita Juventus, oltre che alle spagnole, Atletico Madrid e Siviglia.

Rebus attacco

E’ inevitabile che il prossimo giugno, il Milan si muoverà anche in attacco. L’età di Zlatan Ibrahimovic avanza e il suo futuro è appeso ad un filo. Difficile capire a settembre cosa ne sarà di Pellegri; se Lorenzo Colombo, invece, dovesse proseguire come ha iniziato non ci sono dubbi sul fatto che tornerà alla base. Un altro attaccante d’esperienza potrebbe dunque far davvero comodo.