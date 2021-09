Nessuno come il Milan contro la Juve: la curiosa statistica che non conoscevi

Domani andrà in scena il big match tra Juventus e Milan. In vista della gara, scopriamo insieme una statistica molto interessante che riguarda le precedenti sfide tra le due rivali italiane

Mancano poco più di 24 ore al big match tra Juventus e Milan. C’è molta attesa di vedere in campo le due squadre, considerate tra le favorite alla vittoria del campionato di Serie A. Milan e Juventus hanno iniziato la stagione in modo nettamente differente. Se i rossoneri hanno vinto le prime tre partite del campionato e occupano la prima posizione della classifica, la Juve di Allegri conta invece un solo punto conquistato (due sconfitte e un pareggio).

È chiaro che i bianconeri hanno da poco cominciato un nuovo ciclo: nuovo (o vecchio) allenatore e una rosa che ha detto addio al suo uomo migliore Cristiano Ronaldo. La Juventus sta ancora cercando la giusta quadra per condurre un ottimo campionato. Il Milan, nonostante vanti già un’identità ben precisa, conta però sei infortunati. La coperta è già corta, un pò come lo scorso anno a gennaio, e sarà più dura affrontare con tranquillità i tanti impegni.

In questa settimana, la squadra di Pioli ha già incontrato Lazio e Liverpool, spendendo davvero tante energie. Domani si concluderà il tour de force con la sfida alla Juventus. Sarà sicuramente un match molto combattuto in cui i pronostici hanno poco a che vedere con ciò che realmente vedremo in campo. Milan e Juve possono considerarsi due squadre attualmente in difficoltà, per motivi diversi certo, ma combatteranno per dimostrare di meritare quel podio della classifica.

In attesa della gara scopriamo insieme una importante statistica che riguarda le sfide in Serie A tra rossoneri e bianconeri.

Juventus-Milan, i precedenti: rossoneri avversario più ostico

Dando un’occhiata alle statistiche OPTA sulle sfide tra Milan e Juventus, c’è un dato molto rilevante. Infatti, guardando ai numeri, il Milan rappresenta l’avversaria più ostica per i bianconeri: il Diavolo è la squadra contro cui la Juventus ha perso più partite in Serie A, ovvero 51. Un dato molto significativo, che sta a dimostrare come quella rossonera è probabilmente la squadra che più di altre ha reso complicato il cammino della Juve in Italia.

E un’altra statistica conferma tale tesi. Infatti, il Milan è anche la squadra contro cui i bianconeri hanno pareggiato più volte nel massimo campionato italiano: 54 le gare finite in parità tra le due formazioni.