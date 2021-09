Addio Milan, a gennaio giocherà in Liga

Tra i calciatori seguiti dal Milan, durante il calciomercato estivo, c’è anche Corona del Porto. Il messicano è destinato a lasciare il Portogallo. Il contratto, in scadenza nel 2022, non verrà rinnovato ma nel suo futuro sembra esserci la Spagna

Prima dell’acquisto di Junior Messias, arrivato nelle ultime ore di calciomercato, sono stati diversi i nomi accostati al Milan. Come raccontato, lo sbarco a Milano di Romain Faivre sembra solo rimandato. L’accordo con il calciatore 23enne, desideroso di vestire il rossonero, è stato trovato da tempo. Per il Breast trattenere un giocatore scontento non è mai un’ottima idea. Possibile che l’affare vada in porto per una cifra vicina ai 12 milioni già a gennaio. A fargli spazio sarà chiaramente Samu Castillejo, che faticherà in queste partite a trovare spazio e che non rientra nei piani di Stefano Pioli.

Niente Corona

Un altro profilo, accostato con insistenza al Milan, è stato il ‘Tecatito’ Corona. Il messicano ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con il Porto. Il calciatore difficilmente prolungherà il proprio accordo con i portoghesi e l’addio, anche in questo caso, appare davvero scritto.

Il club rossonero, però, non sembra il favorito per aggiudicarsi le prestazioni del classe 1993. Il messicano – come riporta in Spagna, Fichajes.net – è destinato ad approdare al Siviglia. Il ds Monchi è pronto a piazzare il colpo già a durante il mercato di gennaio. Con l’addio di Munir o Idrissi ci sarebbe spazio per l’arrivo di Corona, cercato dagli andalusi già durante la sessione estiva.