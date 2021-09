Calciomercato Milan, Kessie nel mirino | Sostituisce un top player!

Secondo fonti spagnole Franck Kessie è finito nel mirino di una big di Premier League. Potrebbe sostituire un top player

Il rinnovo di Franck Kessie con il Milan sembra attualmente cosa assai lontana. I tifosi rossoneri sperano ancora nel colpo di scena entro l’1 gennaio 2022, contando sulla parola data dal centrocampista ivoriano ai microfoni della Gazzetta dello Sport soltanto un mese fa. Eppure, le alte pretese del giocatore e del suo entourage non sembrano volersi abbassare. Sono 8 i milioni richiesti per il rinnovo di contratto, una cifra assolutamente spropositata e che non rientra nella politica economica del club rossonero.

Effettivamente, 8 milioni di euro sono davvero tanti per un centrocampista che ha visto esplodere le sue qualità soltanto nell’ultimo anno e mezzo. Attualmente ne percepisce 2,2 milioni, e il Milan pur di andare incontro a Kessie si è spinto ad offrire 6,5 milioni di euro. Un’offerta più che rispettabile e che rappresenta un aumento triplicato del suo attuale ingaggio. Sembra non bastare, e George Atangana, principale agente di Kessie, è già alla porta per trovare il miglior offerente che possa acquistare il giocatore a parametro zero la prossima estate.

Si sono già fatti avanti top club come Paris Saint Germain, Tottenham e Liverpool. Ma attenzione, perchè dalla Premier League anche un’altra big è pronta all’assalto. Franck Kessie sarebbe stato identificato come il prescelto a sostituire un top player.

Kessie al Manchester United: prenderebbe il posto di Pogba

Il portale di mercato spagnolo, fichajes.net ha riservato un pezzo alla situazione di Paul Pogba. Il fortissimo centrocampista francese è vicino all’addio al Manchester United. Anche il suo contratto è in scadenza nel 2022 e sembra che il PSG sia il club più quotato ad aggiudicarselo a parametro zero. Ecco che i Red Devils inglesi si sono attivati per trovare il perfetto sostituto sia in termini di qualità che di ruolo.

Ebbene, Franck Kessie è tra i profili più apprezzati dal Manchester. Probabilmente lo United si farà avanti a gennaio, quando l’ivoriano sarà libero di accordarsi con qualsiasi altro club se non firmasse prima il rinnovo con il Milan. Oltre a Kessie, i Red Devils monitorano Ndombélé del Tottenham; profilo attenzionato anche dal Milan come possibile sostituto del “Presidente”.